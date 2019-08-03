В Перми вышедшая из берегов речка Заборная подтопила дома и огороды

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-03T09:50:35+03:00

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В восемь вечера 2 августа жители микрорайона Налимиха в Кировском районе Перми вышли на улицу и обнаружили, что из-за проливных дождей их подтапливает вышедшая из берегов вода небольшой речушки.

- У нас подтопило несколько жилых домов по ул. Лядова, а также огороды, вода уже находится в надворных постройках, - рассказала «КП» местная жительница. – От предложенной эвакуации мы отказались.

Прибывшие на место оперативные службы выяснили, что причина подтопления – вышедшая из берегов речка Заборная. Из-за дождевых вод она вышла из берегов и топит близлежащие дома и огороды. Вдобавок выяснилось, что ниже по течению речка перегорожена бетонными плитами. Чтобы обеспечить беспрепятственное протекание воды, принято решение о том, чтобы углубить русло и убрать бетонные блоки. Ситуация находится на контроле администрации Кировского района.

ИСТОЧНИК KP.RU