2019-08-03T09:50:35+03:00
Происшествия

В Перми вышедшая из берегов речка Заборная подтопила дома и огороды

ЧП произошло из-за проливных дождей 2 августа в микрорайоне Налимиха
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Вода уже находится в надворных постройках.Вода уже находится в надворных постройках.
Изменить размер текста:

В восемь вечера 2 августа жители микрорайона Налимиха в Кировском районе Перми вышли на улицу и обнаружили, что из-за проливных дождей их подтапливает вышедшая из берегов вода небольшой речушки.

- У нас подтопило несколько жилых домов по ул. Лядова, а также огороды, вода уже находится в надворных постройках, - рассказала «КП» местная жительница. – От предложенной эвакуации мы отказались.

Прибывшие на место оперативные службы выяснили, что причина подтопления – вышедшая из берегов речка Заборная. Из-за дождевых вод она вышла из берегов и топит близлежащие дома и огороды. Вдобавок выяснилось, что ниже по течению речка перегорожена бетонными плитами. Чтобы обеспечить беспрепятственное протекание воды, принято решение о том, чтобы углубить русло и убрать бетонные блоки. Ситуация находится на контроле администрации Кировского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП
В Перми произошел крупный пожар на складе стройматериалов в Дзержинском районе
В Пермском крае в реке нашли тело утонувшей на днях женщины
Пермский театр кукол обяжут устранить нарушения пожарной безопасности
Житель Березников ограбил старшую сестру
В Кизеле на пожаре погибла семья с пятилетним ребенком
«Глубина уже около полуметра!» В Добянке из-за дождей жители домов ходят по колено в воде
Спасатели предупредили жителей Прикамья о проливных дождях, шквалистом ветре и возможном паводке
В ожоговом центре рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на Пермском пороховом заводе
Дети сотрудников пермского «УРАЛХИМа» попробовали поработать на заводе
Август 2019 в Перми может стать самым холодным за 17 лет
В Пермском крае нашли тело пропавшей пять дней назад женщины
«Прижились 10 тысяч елочек». Пенсионер из Перми уже 16 лет высаживает деревья в лесу
«За материнский капитал – только фундамент». В Перми рассматривают дело о мошенничестве
Закрывшийся фитнес-центр Coliseum может возместить клиентам затраты на купленные абонементы
Три пермских автобуса вернутся на свои маршруты
В Перми работник завода лишился пальца
Пермский ФК «Звезда» сыграл вничью с «Уралом-2»
В Перми водитель иномарки сбила 14-летнюю школьницу
Специалисты УФАС не нашли нарушений в рекламе пермской «божественной шаурмы»
Отопительный сезон в Перми откроется раньше обычного
Власти Екатеринбурга отказались закупать троллейбусы у Перми
«Отдавай выручку!». В центре Перми мужчина с пистолетом напал на бармена
Житель Перми разом выплатил долг по алиментам в 2,5 миллиона рублей
В Перми назначили нового заместителя главы Мотовилихинского района
В Перми задержали подозреваемого в убийстве организатора частного реабилитационного центра
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный дождь и порывистый ветер
Tele2 снова первая по темпам строительства сети