Пермский театр кукол обяжут устранить нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-03T09:18:07+03:00

Изменить размер текста: A A

При проверке пожарной безопасности в Пермском театре кукол были выявлены нарушения. При повторной проверке выяснилось, что они так до сих пор и не устранены, поэтому прокурор Свердловского района обратился в суд с требованием возложить на руководство театра обязанность устранить выявленные нарушения.

- Органы Госпожнадзора неоднократно выносили театру кукол предписания об устранении нарушений, но по состоянию на июль 2019 года они так и остались неисполненными, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. – Через суд прокуратура требует возложить на «Пермский театр кукол» обязанности устранить в течение трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу нарушения обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 65.

Дело находится на рассмотрении в Свердловском районном суде Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU