2019-08-03T09:18:07+03:00
Общество

Пермский театр кукол обяжут устранить нарушения пожарной безопасности

Прокуратура обратилась в суд
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Органы Госпожнадзора неоднократно выносили театру кукол предписания об устранении нарушений.Органы Госпожнадзора неоднократно выносили театру кукол предписания об устранении нарушений.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

При проверке пожарной безопасности в Пермском театре кукол были выявлены нарушения. При повторной проверке выяснилось, что они так до сих пор и не устранены, поэтому прокурор Свердловского района обратился в суд с требованием возложить на руководство театра обязанность устранить выявленные нарушения.

- Органы Госпожнадзора неоднократно выносили театру кукол предписания об устранении нарушений, но по состоянию на июль 2019 года они так и остались неисполненными, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. – Через суд прокуратура требует возложить на «Пермский театр кукол» обязанности устранить в течение трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу нарушения обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 65.

Дело находится на рассмотрении в Свердловском районном суде Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП
В Перми произошел крупный пожар на складе стройматериалов в Дзержинском районе
В Пермском крае в реке нашли тело утонувшей на днях женщины
В Перми вышедшая из берегов речка Заборная подтопила дома и огороды
Житель Березников ограбил старшую сестру
В Кизеле на пожаре погибла семья с пятилетним ребенком
«Глубина уже около полуметра!» В Добянке из-за дождей жители домов ходят по колено в воде
Спасатели предупредили жителей Прикамья о проливных дождях, шквалистом ветре и возможном паводке
В ожоговом центре рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на Пермском пороховом заводе
Дети сотрудников пермского «УРАЛХИМа» попробовали поработать на заводе
Август 2019 в Перми может стать самым холодным за 17 лет
В Пермском крае нашли тело пропавшей пять дней назад женщины
«Прижились 10 тысяч елочек». Пенсионер из Перми уже 16 лет высаживает деревья в лесу
«За материнский капитал – только фундамент». В Перми рассматривают дело о мошенничестве
Закрывшийся фитнес-центр Coliseum может возместить клиентам затраты на купленные абонементы
Три пермских автобуса вернутся на свои маршруты
В Перми работник завода лишился пальца
Пермский ФК «Звезда» сыграл вничью с «Уралом-2»
В Перми водитель иномарки сбила 14-летнюю школьницу
Специалисты УФАС не нашли нарушений в рекламе пермской «божественной шаурмы»
Отопительный сезон в Перми откроется раньше обычного
Власти Екатеринбурга отказались закупать троллейбусы у Перми
«Отдавай выручку!». В центре Перми мужчина с пистолетом напал на бармена
Житель Перми разом выплатил долг по алиментам в 2,5 миллиона рублей
В Перми назначили нового заместителя главы Мотовилихинского района
В Перми задержали подозреваемого в убийстве организатора частного реабилитационного центра
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный дождь и порывистый ветер
Tele2 снова первая по темпам строительства сети