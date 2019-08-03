Пермский театр кукол обяжут устранить нарушения пожарной безопасности
При проверке пожарной безопасности в Пермском театре кукол были выявлены нарушения. При повторной проверке выяснилось, что они так до сих пор и не устранены, поэтому прокурор Свердловского района обратился в суд с требованием возложить на руководство театра обязанность устранить выявленные нарушения.
- Органы Госпожнадзора неоднократно выносили театру кукол предписания об устранении нарушений, но по состоянию на июль 2019 года они так и остались неисполненными, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. – Через суд прокуратура требует возложить на «Пермский театр кукол» обязанности устранить в течение трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу нарушения обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 65.
Дело находится на рассмотрении в Свердловском районном суде Перми.
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