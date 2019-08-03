2019-08-03T08:43:48+03:00
Происшествия

Житель Березников ограбил старшую сестру

Подозреваемый задержан и помещен в ИВС, ему грозит четыре года колонии
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемому - лишение свободы на срок до четырех лет.Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемому - лишение свободы на срок до четырех лет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

2 августа 44-летний житель Березников ограбил собственную сестру.

- Преступление было совершено в квартире одного из домов по улице Циренщикова, - сообщили подробности в пресс-службе Главного Управления МВД России по Пермскому краю. – Находясь в гостях, мужчина открыто похитил у своей 65-летней сестры денежные средства в сумме 2800 рублей.

Мириться с происходящим женщина не стала и написала на младшего брата заявление в полицию. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Сейчас его водворили в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции по факту грабежа возбудили уголовное дело.

Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемому за содеянное – лишение свободы в колонии на срок до четырех лет.

Ранее мы писали о том, что в Ленинском районе Перми задержали местного жителя, который ограбил бывшую супругу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП
В Перми произошел крупный пожар на складе стройматериалов в Дзержинском районе
В Пермском крае в реке нашли тело утонувшей на днях женщины
В Перми вышедшая из берегов речка Заборная подтопила дома и огороды
Пермский театр кукол обяжут устранить нарушения пожарной безопасности
В Кизеле на пожаре погибла семья с пятилетним ребенком
«Глубина уже около полуметра!» В Добянке из-за дождей жители домов ходят по колено в воде
Спасатели предупредили жителей Прикамья о проливных дождях, шквалистом ветре и возможном паводке
В ожоговом центре рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на Пермском пороховом заводе
Дети сотрудников пермского «УРАЛХИМа» попробовали поработать на заводе
Август 2019 в Перми может стать самым холодным за 17 лет
В Пермском крае нашли тело пропавшей пять дней назад женщины
«Прижились 10 тысяч елочек». Пенсионер из Перми уже 16 лет высаживает деревья в лесу
«За материнский капитал – только фундамент». В Перми рассматривают дело о мошенничестве
Закрывшийся фитнес-центр Coliseum может возместить клиентам затраты на купленные абонементы
Три пермских автобуса вернутся на свои маршруты
В Перми работник завода лишился пальца
Пермский ФК «Звезда» сыграл вничью с «Уралом-2»
В Перми водитель иномарки сбила 14-летнюю школьницу
Специалисты УФАС не нашли нарушений в рекламе пермской «божественной шаурмы»
Отопительный сезон в Перми откроется раньше обычного
Власти Екатеринбурга отказались закупать троллейбусы у Перми
«Отдавай выручку!». В центре Перми мужчина с пистолетом напал на бармена
Житель Перми разом выплатил долг по алиментам в 2,5 миллиона рублей
В Перми назначили нового заместителя главы Мотовилихинского района
В Перми задержали подозреваемого в убийстве организатора частного реабилитационного центра
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный дождь и порывистый ветер
Tele2 снова первая по темпам строительства сети