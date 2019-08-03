Житель Березников ограбил старшую сестру
2 августа 44-летний житель Березников ограбил собственную сестру.
- Преступление было совершено в квартире одного из домов по улице Циренщикова, - сообщили подробности в пресс-службе Главного Управления МВД России по Пермскому краю. – Находясь в гостях, мужчина открыто похитил у своей 65-летней сестры денежные средства в сумме 2800 рублей.
Мириться с происходящим женщина не стала и написала на младшего брата заявление в полицию. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Сейчас его водворили в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции по факту грабежа возбудили уголовное дело.
Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемому за содеянное – лишение свободы в колонии на срок до четырех лет.
Ранее мы писали о том, что в Ленинском районе Перми задержали местного жителя, который ограбил бывшую супругу.
ИСТОЧНИК KP.RU