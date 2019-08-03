В Кизеле на пожаре погибла семья с пятилетним ребенком

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-03T08:27:47+03:00

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Поздно вечером 2 августа в Пермском крае произошел пожар, унесший жизни семьи из трех человек.

- Сообщение о возгорании в частном доме на улице Первомайской в Кизеловском городском округе поступило в дежурную часть в 23.36, на место выехали пожарно-спасательные подразделения в составе 15 человек личного состава и 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В 00.40 огонь был локализован, в 01.10 возгорание удалось ликвидировать. Внутри сгоревшего дома пожарные обнаружили тела трех человек: двух взрослых и пятилетнего ребенка, живших здесь.

Сейчас специалисты пожарной лаборатории будут устанавливать причины пожара. Свою проверку начали и следователи следственного комитета, они опрашивают соседей, устанавливают события, предшествующие пожару и выясняют обстоятельства произошедшего. Затем будут приняты процессуальные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU