«Глубина уже около полуметра!» В Добянке из-за дождей жители домов ходят по колено в воде

СЕГОДНЯ 18:48 2019-08-02T18:51:03+03:00

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Проливные дожди и засорившаяся ливневка стали причиной того, что жители Добрянки вынуждены бродить по колено в воде в родном городе. Вода уже начала заливаться в частные дома.

- Вода стоит по колено. Мы не можем выйти на улицу, - приводит рассказ одной из местных жительниц добрянская газета «Зори Плюс». - Глубина уже около полуметра, а у нас просто нет таких высоких сапогов.

В редакции издания сообщают, что ее дом на улице Гайдара не единственный, который оказался в подобной ситуации.

- У соседей огороды поплыли, посадки пострадают, - приводят журналисты ее слова.

После выступления газеты местные власти пообещали прочистить городскую ливневую канализацию.

В городе Добрянка Пермского края из-за проливных ливней горожане ходят по колено в воде. Видео: "Зори Плюс"..После обильных дождей в ночь с 1 на 2 августа в частном секторе Добрянки затопило несколько жилых участков. Под водой оказались грядки и клумбы. Жильцы затопленных домов вынуждены искать высокие резиновые сапоги или вовсе ходить по ледяной воде босиком.

ИСТОЧНИК KP.RU