2019-08-02T14:51:54+03:00
Общество

Дети сотрудников пермского «УРАЛХИМа» попробовали поработать на заводе

С каждым подростком заключался срочный трудовой договор
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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На «ПМУ» завершилась смена летнего трудового лагеря. Весь июль 19 подростков в возрасте от 15 до 18 лет помогали в благоустройстве территории завода. В последний день смены им торжественно вручили трудовые книжки. Как отметила на церемонии заместитель директора филиала «ПМУ» по персоналу Ирина Шаркевич, первой записью о трудовой деятельности у ребят будет «УРАЛХИМ»:

- Мы очень рады, когда дети наших сотрудников ежегодно приходят на предприятие, смотрят, где работают родители, пробуют себя в трудовой деятельности, получают трудовые книжки. Надеюсь, что кто-то из вас в будущем свяжет свою жизнь с химическим производством.

Трудоустройство детей осуществлялось согласно Трудовому кодексу РФ, с каждым подростком заключался срочный трудовой договор. Юные сотрудники приезжали на предприятие в будни к 8 утра на заводском автобусе. Они приводили территорию в порядок: белили бордюры, кронировали деревья, пололи клумбы. Также подростки помогали в офисе – готовили документы для сдачи в архив. Трудовой день детского лагеря длился до полудня.

Галина Балдуева, председатель профкома филиала «ПМУ»:

- Пришлось проделать большую подготовительную работу, чтобы трудовой лагерь состоялся. Мы учли все требования Трудового кодекса РФ, законодательства по охране труда. Тщательно соблюдали правила перевозки подростковых групп, контролировали соблюдение норм первичного медицинского осмотра, провели специальную оценку условий труда.

Традиция организации летнего трудового лагеря на «ПМУ» сохраняется с 1997 года. Для заводчан это практически единственный способ показать детям, где работают родители.

Светлана Кропотина, начальник отдела кадрового администрирования филиала «ПМУ»:

- Мой сын всегда мечтал побывать на заводе. Возможности сходить на экскурсию или просто, как это бывает в городских офисах, заехать к маме на работу, нет. А трудовой лагерь – это шанс увидеть предприятие изнутри. Тем более мы, оба родителя, здесь работаем.

Дети примерили на себя роль полноценных сотрудников «УРАЛХИМа». Вместе с трудовыми книжками они получили и зарплату – первые официально заработанные деньги.

Кирилл Усанов, участник смены детского трудового лагеря «ПМУ»:

- Я первый раз работал в трудовом лагере на заводе. Здесь очень сплочённый коллектив. Интересно и приятно работать. Понравилось, что к нам относились не как к детям, а как к настоящим рабочим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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