В Пермском крае нашли тело пропавшей пять дней назад женщины
«Найдена. Погибла. Соболезнования родным. Просьба снять репосты», - такой пост опубликовали 2 августа волонтеры поискового отряда «Регион 59» Пермь.
79-летняя пенсионерка из Александровска пропала пять дней назад. Женщина ушла из дома 28 июля около 11 часов утра. Она была одета в темный плащ и резиновые сапоги. Ни днем, ни вечером домой она не вернулась.
Пожилая пенсионерка страдала потерей памяти и нуждалась в медицинской помощи, поэтому на следующий же день волонтеры организовали поиски пропавшей женщины в той местности, где она жила.
Кстати, месяцем ранее женщина уже уходила из дома, ее также искали и нашли живой. На этот раз поисковая операция не увенчалась успехом. Ее не нашли, а через пять дней волонтеры сообщили трагическую новость, что женщина обнаружена погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU