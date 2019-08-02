В Пермском крае нашли тело пропавшей пять дней назад женщины

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-02T11:52:16+03:00

Этим летом пенсионерку из Александровска искали дважды, первый раз нашли живой, во второй раз - нет

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«Найдена. Погибла. Соболезнования родным. Просьба снять репосты», - такой пост опубликовали 2 августа волонтеры поискового отряда «Регион 59» Пермь.

79-летняя пенсионерка из Александровска пропала пять дней назад. Женщина ушла из дома 28 июля около 11 часов утра. Она была одета в темный плащ и резиновые сапоги. Ни днем, ни вечером домой она не вернулась.

Пожилая пенсионерка страдала потерей памяти и нуждалась в медицинской помощи, поэтому на следующий же день волонтеры организовали поиски пропавшей женщины в той местности, где она жила.

Кстати, месяцем ранее женщина уже уходила из дома, ее также искали и нашли живой. На этот раз поисковая операция не увенчалась успехом. Ее не нашли, а через пять дней волонтеры сообщили трагическую новость, что женщина обнаружена погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU