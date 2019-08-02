«За материнский капитал – только фундамент». В Перми рассматривают дело о мошенничестве

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-02T09:36:13+03:00

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В Перми владелец компании по производству сборных деревянных строений обещал семьям с детьми построить им собственные дома – за счет средств материнского капитала. В течение шести лет он получил деньги от 39 семей. Но вся его строительная деятельность заканчивалась на этапе заливки фундамента дома.

В результате обманутые пермяки обратились в полицию и прокуратуру. В отношении владельца компании было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Его обвиняют в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере. Дело будет рассматривать Кировский районный суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали банду мошенников. В Перми сотрудники полиции задержали 10 местных жителей по подозрению в мошенничестве. Полицейские выяснили, что пермяки, представляясь сотрудниками газовой службы, продавали ненужное жителям оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU