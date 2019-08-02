2019-08-02T09:33:44+03:00
Общество

Закрывшийся фитнес-центр Coliseum может возместить клиентам затраты на купленные абонементы

Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры
Елена КОНОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В конце июля в Перми закрылся фитнес-центр Coliseum, находившийся в торговом центре «Колизей». Причиной закрытия стали долги по аренде. Как сообщает Business Class, сейчас руководство клуба ведет переговоры с партнерами, чтобы возместить клиентами затраты на купленные ранее абонементы.

- Изначально планировалось, что новый оператор, который займет место Coliseum, предоставит клиентам закрывшегося клуба возможность заниматься бесплатно по приобретенным абонементам, - сообщает издание со ссылкой. - Но в федеральной сети, которая разместит фитнес-клуб на месте Coliseum, информацию не подтвердили.

Кстати, клиентам Coliseum должны предоставить скидки на абонементы в новый фитнес-клуб.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми закрылось хюгге-кафе. Оно не проработало и года. В кафе готовили смёррбрёды (шведские бутерброды) и рагмурки (скандинавские блины).

ИСТОЧНИК KP.RU

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