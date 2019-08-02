Три пермских автобуса вернутся на свои маршруты

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-02T09:23:51+03:00

Автобусы №14, 33 и 68 вновь пойдут по улице Луначарского

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Раскопки на улице Луначарского в Перми завершены. Поэтому с 3 августа автобусы №14 «Микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный», №33 «Микрорайон Архиерейка – Город сердца» и №68 «станция «Пермь-2» – микрорайон Садовый» в сторону Мотовилихи вновь будут ходить по улице Луначарского, сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.

Тем временем в эти выходные, 3 и 4 августа из-за ремонтных работ на пересечении улицы Революции и Куйбышева изменится движение ряда автобусов.

Автобусы №1 «Микрорайон Садовый - Пермь-II», №5 «Улица Мильчакова – НПО «Биомед» - микрорайон Голый Мыс», №19 «Ипподром - микрорайон Липовая гора» и №59 «микрорайон Юбилейный - Ипподром» в направлении Комсомольской площади будут ходить в объезд по улице Пушкина и Комсомольскому проспекту. В обратном направлении – по обычному маршруту.

Трамвай №5 «Пермь-II - микрорайон Бахаревка» пойдет в объезд по улицам Петропавловской, Куйбышева, Ленина, Максима Горького, Революции, Сибирской, Белинского и Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU