2019-08-02T09:04:27+03:00
Спорт

Пермский ФК «Звезда» сыграл вничью с «Уралом-2»

Следующая игра пермяков состоится 4 августа
Елена КОНОВА
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Фото ФК "Звезда"Фото ФК "Звезда"
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1 августа в Перми прошел матч между футбольными клубами «Звезда» и «Урал-2». На 20 минуте забил Александр Субботин, позже - Максим Лаук, но за 10 минут до перерыва футболисту «Урала-2» тоже удалось забить гол. Счет стал 2:1. Во втором тайме гостям удалось сравнять счет.

- Все оставшееся время матча «Звезда» атаковала, прижимала гостей к воротам, создавала моменты, но никак не могла их реализовать, - пишут в группе пермского футбольного клуба. - Свои моменты упустили Морозов и вышедшие на замену Голдобин и Секретов. В итоге - боевая ничья.

Также в официальной группе футбольного клуба уточнили, что поддержать спортсменов пришли 500 болельщиков.

Следующая игра «Звезды» состоится 4 августа в Набережных Челнах. Играть предстоит с футбольным клубом «КАМАЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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