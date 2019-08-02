2019-08-02T08:45:34+03:00
Происшествия

В Перми водитель иномарки сбила 14-летнюю школьницу

Пострадавшая с многочисленными травмами в больнице
Алена ОВЧИННИКОВА
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По факту аварии сотрудники ГИБДД возбудили административное расследование.По факту аварии сотрудники ГИБДД возбудили административное расследование.Фото: архив "КП"
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1 августа вечером в Кировском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 14-летняя школьница.

- В 21.45 по улице Адмирала Ушакова двигался автомобиль Nissan под управлением 42-летней пермячки, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - У дома 55/1 женщина за рулем сбила 14-летнюю девочку-пешехода.

Школьница пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил многочисленные ушибы и был доставлен в больницу.

В настоящее время по факту аварии сотрудники ГИБДД возбудили административное расследование по ст. 12.24 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Ранее мы писали, что в Пермском крае 16-летняя девочка попала из-за пьяного водителя в больницу. Авария произошла в Верещагинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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