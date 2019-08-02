2019-08-02T07:39:21+03:00
Общество

Специалисты УФАС не нашли нарушений в рекламе пермской «божественной шаурмы»

Эта реклама в июле возмутила представителя Пермской епархии
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото с FacebookФото с Facebook
Изменить размер текста:

Специалисты УФАС провели проверку рекламы «божественной шаурмы» в Перми. Напомним, 11 июля секретарь Пермской епархии Андрей Литовка написал в Facebook возмущенный пост о рекламе, которую случайно увидел. На фотографии изображена девушка, над головой которой образовался нимб из шаурмы.

- Форменное безобразие в Перми! - пишет Андрей Литовка. - Реклама «Божественной шаурмы»! Подаем заявление в полицию! Такое пропускать нельзя! Поступает множество телефонных звонков в Пермскую Епархию от возмущенных людей!

После того, как о «божественной шаурме» написали журналисты, специалисты УФАС начали проверку рекламы. Но никаких нарушений они не нашли.

-Так, согласно позиции Федеральной антимонопольной службы, требования Закона на официальный сайт продавца и изготовителя товара, а также его официальные группы в социальных сетях не распространяются, - сообщили нам в пресс-службе УФАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы «божественной шаурмы». Скандал вовсю обсуждают в соцсетях [аудио] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«За материнский капитал – только фундамент». В Перми рассматривают дело о мошенничестве
Закрывшийся фитнес-центр Coliseum может возместить клиентам затраты на купленные абонементы
Три пермских автобуса вернутся на свои маршруты
В Перми работник завода лишился пальца
Пермский ФК «Звезда» сыграл вничью с «Уралом-2»
В Перми водитель иномарки сбила 14-летнюю школьницу
Отопительный сезон в Перми откроется раньше обычного
Власти Екатеринбурга отказались закупать троллейбусы у Перми
«Отдавай выручку!». В центре Перми мужчина с пистолетом напал на бармена
Житель Перми разом выплатил долг по алиментам в 2,5 миллиона рублей
В Перми назначили нового заместителя главы Мотовилихинского района
В Перми задержали подозреваемого в убийстве организатора частного реабилитационного центра
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный дождь и порывистый ветер
Tele2 снова первая по темпам строительства сети