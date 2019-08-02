Специалисты УФАС не нашли нарушений в рекламе пермской «божественной шаурмы»

СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-02T07:39:21+03:00

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Специалисты УФАС провели проверку рекламы «божественной шаурмы» в Перми. Напомним, 11 июля секретарь Пермской епархии Андрей Литовка написал в Facebook возмущенный пост о рекламе, которую случайно увидел. На фотографии изображена девушка, над головой которой образовался нимб из шаурмы.

- Форменное безобразие в Перми! - пишет Андрей Литовка. - Реклама «Божественной шаурмы»! Подаем заявление в полицию! Такое пропускать нельзя! Поступает множество телефонных звонков в Пермскую Епархию от возмущенных людей!

После того, как о «божественной шаурме» написали журналисты, специалисты УФАС начали проверку рекламы. Но никаких нарушений они не нашли.

-Так, согласно позиции Федеральной антимонопольной службы, требования Закона на официальный сайт продавца и изготовителя товара, а также его официальные группы в социальных сетях не распространяются, - сообщили нам в пресс-службе УФАС.

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ИСТОЧНИК KP.RU