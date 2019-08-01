2019-08-01T16:51:31+03:00
Происшествия

«Отдавай выручку!». В центре Перми мужчина с пистолетом напал на бармена

Налетчика задержали сразу же возле кафе
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Яндекс.Карты.Фото: Яндекс.Карты.
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В час ночи в кафе «Тополя», находящееся в Ленинском районе Перми, возле центрального рынка, зашел неадекватный посетитель. Он, угрожая сигнальным пистолетом, потребовал у бармена отдать выручку из кассы.

Женщина выдала ему все наличные деньги – 850 рублей, но перед этим успела нажать кнопку тревожной сигнализации. Налетчик забрал деньги и попытался скрыться. Но это ему не удалось. При выходе из кафе его уже караулили сотрудники полка патрульно-постовой службы УМВД по городу Перми. Они вместе с представителями охранного предприятия задержали подозреваемого в разбойном нападении и доставили его в дежурную часть. Налетчиком оказался ранее судимый житель Нытвенского района. У него изъяли похищенные деньги и оружие.

Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Налетчику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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