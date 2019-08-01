«Отдавай выручку!». В центре Перми мужчина с пистолетом напал на бармена
В час ночи в кафе «Тополя», находящееся в Ленинском районе Перми, возле центрального рынка, зашел неадекватный посетитель. Он, угрожая сигнальным пистолетом, потребовал у бармена отдать выручку из кассы.
Женщина выдала ему все наличные деньги – 850 рублей, но перед этим успела нажать кнопку тревожной сигнализации. Налетчик забрал деньги и попытался скрыться. Но это ему не удалось. При выходе из кафе его уже караулили сотрудники полка патрульно-постовой службы УМВД по городу Перми. Они вместе с представителями охранного предприятия задержали подозреваемого в разбойном нападении и доставили его в дежурную часть. Налетчиком оказался ранее судимый житель Нытвенского района. У него изъяли похищенные деньги и оружие.
Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Налетчику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU