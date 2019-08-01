2019-08-01T15:50:47+03:00
Общество

Житель Перми разом выплатил долг по алиментам в 2,5 миллиона рублей

До этого он шесть лет притворялся банкротом
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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Житель Перми разом выплатил своему ребенку 2,5 миллиона рублей за долги по алиментам. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, несколько лет мужчина избегал погашения алиментов.

По постановлению приставов он не мог выезжать за границу, но смог найти дистанционную работу в другой стране. Мужчина завел расчетный счет для начисления зарплаты. Он решил, что все уже забыли о его долге по алиментам. Но судебные приставы узнали новом счете и наложили арест на счет.

- Уведомление из банка мгновенно известило клиента о мерах, принятых приставами, - сообщает пресс-служба управления судебных приставов по Пермскому краю. - Мужчина не заставил себя долго ждать. Алиментщик, годами разыгрывавший банкрота, без особых раздумий оплатил 2 миллиона 500 тысяч рублей. Денежные средства были перечислены семье должника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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