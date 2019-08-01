В Перми назначили нового заместителя главы Мотовилихинского района

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-01T14:28:24+03:00

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На место Антона Илюшина, который теперь назначен директором МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом», пришел Дмитрий Онорин.

Новый заместитель главы Мотовилихинского района в разные годы работал заместителем начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, заместителем начальника управления, начальником планово-экономического отдела управления капитального строительства городской администрации, председателем комитета по физической культуре и спорту

В новой должности Дмитрий Онорин будет заниматься вопросы ремонта и содержания дорог, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и градостроительства

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермской ГИБДД новое руководство. В ГИБДД Управления МВД России по городу Перми назначены новые руководители. Пост начальника занял бывший заместитель - майор полиции Андрей Власов. А на его прежнее место перешел начальник отделения пропаганды майор полиции Дамир Гилязетдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU