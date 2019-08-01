В Перми задержали подозреваемого в убийстве организатора частного реабилитационного центра
Сотрудникам полиции поступило сообщение от врачей «скорой помощи» о том, что в Дзержинском районе произошло убийство. Стражи порядка выехали на место и по горячим следам задержали подозреваемого.
Полицейским удалось установить, что преступление было совершено в квартире на улице Подлесной. Убитый - арендатор квартиры. Погибший считал себя организатором реабилитационного центра помощи алкоголикам и наркоманам, но погиб в результате пьяной драки.
В Перми задержали подозреваемого в убийстве организатора частного реабилитационного центра.
Так, погибший и его знакомый вместе выпивали. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Задержанный схватил нож и ударил знакомого в грудь, от чего тот скончался на месте.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU