СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-01T14:10:20+03:00

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Сотрудникам полиции поступило сообщение от врачей «скорой помощи» о том, что в Дзержинском районе произошло убийство. Стражи порядка выехали на место и по горячим следам задержали подозреваемого.

Полицейским удалось установить, что преступление было совершено в квартире на улице Подлесной. Убитый - арендатор квартиры. Погибший считал себя организатором реабилитационного центра помощи алкоголикам и наркоманам, но погиб в результате пьяной драки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/723487" frameborder="0"></iframe> В Перми задержали подозреваемого в убийстве организатора частного реабилитационного центра.

Так, погибший и его знакомый вместе выпивали. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Задержанный схватил нож и ударил знакомого в грудь, от чего тот скончался на месте.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье рабочий выгружал лес и убил коллегу

ИСТОЧНИК KP.RU