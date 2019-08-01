МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный дождь и порывистый ветер

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-01T13:36:25+03:00

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Погода буйствует. Прогноз на ближайшие дни совсем не радует, а МЧС предупреждает об усилении ветра. Первые дни августа на территории Пермского края ожидаются сильные дожди и порывистый ветер. С порывами до 20 м/с.

По прогнозам синоптиков, погода 1 -3 августа в Перми 2019 будет дождливой и холодной. Всему виной циклон, который движется на Прикамье с Волгограда. Влияние циклона жители края смогут ощутить уже в четверг, 1 августа. Самые сильные дожди пройдут к западу от Верещагино. Там выпадет до 70-80 мм за трое суток, что соответствует месячной норме.

В результате дождей 3 августа ожидаются дождевые паводки. Учитывая прогноз сильных осадков до 60-80 мм по западу края можно ожидать развитие второго за лето мощного паводка в бассейне реки Обвы.

ИСТОЧНИК KP.RU