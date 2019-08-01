На территории школы №82 в Перми начали строить стадион
В Свердловском районе Перми начали строительство стадиона на территории школы №82. Подрядчик уже подготовил площадку для нового стадиона. Глава города поручил строителям уделить особое внимание дренажной системе.
- Раз в три-четыре года у нас бывает затяжной дождливый сезон, поэтому качество работ по дренажу и отводу воды имеет принципиальное значение, - отметил Дмитрий Самойлов.
На стадионе появятся футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки, тренировочно-гимнастический комплекс, трибуны.
Напомним, ранее мы писали о том, что в сентябре капитально отремонтированный корпус школы №30 примет первых учеников. Время строить новые школы. За месяц до начала нового учебного года глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал ход работ на стройках образования – в Мотовилихе завершается капремонт школы №30, в Свердловском районе начало строительство нового корпуса школы №93.
ИСТОЧНИК KP.RU