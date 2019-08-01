В Перми может открыться второй магазин шведской одежды «H&M»

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-01T11:52:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В самом большом торговом центре Пермского края - ТРК «Планета - который строится на месте бывшего ипподрома может открыться второй магазин «H&M» и японский магазин «Uniqlo». Изданию «Business Class», стало известно, что со шведской компанией «H&M» ведутся переговоры по сдаче площадки в ТРК в аренду. Т

акже инвесторы проекта строящегося торгового центра сообщили, что в «Планете» может появится еще один магазин. Японская компания «Uniqlo» специализируется на торговле повседневной одеждой. В отличие от H&M, японский бренд пока не представлен в Перми.

Комплекс планируется открыть в конце 2020 года. На первом этаже торгового центра расположится продуктовый гипермаркет. Галерея «Планеты» будет включать 185 магазинов, в составе ТРЦ откроются 19 кафе и ресторанов. Паркинг молла рассчитан на 3600 машиномест. Площадь одно- и двухэтажного комплекса (еще один этаж будет подземным) составит 152,2 тыс. кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU