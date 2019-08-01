2019-08-01T11:52:20+03:00
Общество

В Перми может открыться второй магазин шведской одежды «H&M»

Он появится в Индустриальном районе
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Проект: «РосЕвроДевелопмент»Проект: «РосЕвроДевелопмент»
Изменить размер текста:

В самом большом торговом центре Пермского края - ТРК «Планета - который строится на месте бывшего ипподрома может открыться второй магазин «H&M» и японский магазин «Uniqlo». Изданию «Business Class», стало известно, что со шведской компанией «H&M» ведутся переговоры по сдаче площадки в ТРК в аренду. Т

акже инвесторы проекта строящегося торгового центра сообщили, что в «Планете» может появится еще один магазин. Японская компания «Uniqlo» специализируется на торговле повседневной одеждой. В отличие от H&M, японский бренд пока не представлен в Перми.

Комплекс планируется открыть в конце 2020 года. На первом этаже торгового центра расположится продуктовый гипермаркет. Галерея «Планеты» будет включать 185 магазинов, в составе ТРЦ откроются 19 кафе и ресторанов. Паркинг молла рассчитан на 3600 машиномест. Площадь одно- и двухэтажного комплекса (еще один этаж будет подземным) составит 152,2 тыс. кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми назначили нового заместителя главы Мотовилихинского района
В Перми задержали подозреваемого в убийстве организатора частного реабилитационного центра
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный дождь и порывистый ветер
Tele2 снова первая по темпам строительства сети
Мэрия Перми потратит 11 миллионов рублей на машины для депутатов
На территории школы №82 в Перми начали строить стадион
«Съехала в кювет и перевернулась». На трассе в Прикамье пострадала 39-летняя женщина
«На глазах были слезы». Перед долгой разлукой пермская пара обвенчалась в СИЗО
В Перми пройдет фестиваль визуального искусства и электронной музыки
Из-за невероятного шторма в Перми ввели режим повышенной готовности
«Нет мягких подголовников». В Перми суд оштрафовал авиакомпанию «Победа» за нарушение СанПиНа
В сентябре капитально отремонтированный корпус школы №30 примет первых учеников
В Прикамье мужчина шел к знакомой, а по пути ограбил квартиру
Двое пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе переведены на искусственную вентиляцию легких
Житель Пермского края заплатил 150 тысяч за свидание с девушкой
Власти Прикамья потратят 1,7 миллион на услуги по хронометражу на Пермском марафоне
В Прикамье из-за пьяного водителя 16-летняя девочка попала в больницу
На парковке торгового центра «Спешиlove» в ДТП пострадала 10-летняя девочка
В квартире в центре Перми обнаружили змею
«Ушел на работу и пропал». В Прикамье разыскивают 58-летнего мужчину
В Пермском марафоне примут участие воспитанники детских садов
За три дня в Пермском крае выпадет 90% месячной нормы осадков
Пермячка продавала поддельные презервативы через интернет