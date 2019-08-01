2019-08-01T11:33:12+03:00
Происшествия

«Съехала в кювет и перевернулась». На трассе в Прикамье пострадала 39-летняя женщина

Водитель нарушила ПДД [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: Скриншот с видео в ЧП.ДТП. ПермьФото: Скриншот с видео в ЧП.ДТП. Пермь
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В понедельник, 29 июля, на трассе Пермь - Березники произошла авария, в результате которой пострадал девушка. Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, 39-летняя женщина- водитель иномарки «ТОЙОТА HI»HLANDER» превысила скорость, не справилась с управлением и выехала на «встречку». Чтобы избежать столкновения, женщина съехала в кювет, где машина перевернулась.

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«Съехала в кювет и перевернулась». На трассе в Прикамье пострадала 39-летняя женщина
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С травмами различной степени тяжести ее отправили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье из-за пьяного водителя 16-летняя девочка попала в больницу. Авария произошла 31 июля на трассе «Верещагино-Соколово». Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, мотоцикл съехал в кювет. ДТП произошло около железнодорожного переезда. По предварительной информации, водитель мотоцикла «Хонда» превысил скорость, не справился с управление и съехал в кювет. В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка.16-летнюю девочку с травмой головы отправили в больницу. В ходе проверки удалось установить, что водитель был пьян, и у него не было водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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