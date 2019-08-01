Из-за невероятного шторма в Перми ввели режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-01T10:59:52+03:00

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В начале августа в Перми прогнозируется ухудшение температуры. Синоптики обещают сильные дожди - выпадение до 90% месячной нормы осадков за трое суток. В связи с чем, существует вероятность увеличения аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения, нарушение линий связи.

В четверг, 1 августа, глава города провел внеплановое заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

Дмитрий Самойлов поставил задачу взять под особый контроль начатые дорожные работы, до дождя, где это возможно, успеть завершить раскопки и асфальтирование, отслеживать состояние склона на Северной дамбе, мостов, эстакад, строительные работы на набережной.

- В июле в городе было уже два случая неблагоприятных погодных условий с серьезными последствиями. Я принял решение сегодня с 11:00 ввести режим повышенной готовности для всех сил и средств городского звена, - отметил Дмитрий Самойлов.

Департаменту культуры поставлена задача взять под особый контроль все места массового пребывания людей – зоопарк, набережную, эспланаду, места в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU