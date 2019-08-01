Житель Пермского края заплатил 150 тысяч за свидание с девушкой

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-01T09:40:12+03:00

Мужчина собирался сделать любимой предложение, но отпуск был под угрозой

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Предприниматель из Пермского края запланировал романтический отдых с любимой в Испании на берегу Средиземного моря. Мужчина собирался сделать девушке предложение. Однако свидание могло сорваться из-за крупного долга.

Мужчина задолжал 150 тысяч рублей. Его дважды признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией». Долг платить предприниматель не спешил, поэтому судебный пристав ограничил право мужчины на выезд за пределы РФ.

Как только должник понял, что под угрозой его отпуск, он сам пришел в отдел судебных приставов. Спустя сутки вся сумма задолженности была перечислена на депозитный счет отдела судебных приставов, включая исполнительский сбор. Постановление об ограничении выезда отменено, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU