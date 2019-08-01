В Прикамье из-за пьяного водителя 16-летняя девочка попала в больницу

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-01T09:06:53+03:00

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Авария произошла 31 июля на трассе «Верещагино-Соколово». Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, мотоцикл съехал в кювет. ДТП произошло около железнодорожного переезда.

По предварительной информации, водитель мотоцикла «Хонда» превысил скорость, не справился с управление и съехал в кювет. В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка.16-летнюю девочку с травмой головы отправили в больницу. В ходе проверки удалось установить, что водитель был пьян, и у него не было водительского удостоверения.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за страшной аварии образовалась огромная пробка. В Перми на Западном обходе произошла страшная авария. Утром на трассе в сторону Закамска столкнулись «Газель» и КамАЗ. В результате аварии «Газель» размазало по проезжей части, а большегруз не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU