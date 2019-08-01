2019-08-01T08:41:26+03:00
Общество

В квартире в центре Перми обнаружили змею

Пресмыкающееся было 1, 5 в длину
Лилия Абибулаева
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В Перми местные жители обнаружили в собственной квартире змею. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», пермяк пошел в туалет, а там - змея! Пресмыкающееся, оказавшееся в квартире, было в длину около 1, 5 метров.

Мужчина вызвал службы экстренного реагирования. На место выехали спасатели, поймали ее и увезли.

Напомним, ранее мы писали о том, что в соцсетях пишут о нашествии гадюк в Перми. В краевом минздраве рассказали о двух последних случаях, когда пострадавшие после укусов ядовитых змей обратились в больницу.В Прикамье водятся обыкновенные гадюки, ужи и медянки. Ядовиты из них только гадюки. Они бывают черного или серого окраса с зигзагообразным узором, но отличить их от неядовитых змей по одному хвосту сложно. Главное отличие гадюк - голова заметно меньше тела, у ужей и медянок такой диспропорции нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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