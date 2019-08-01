«Ушел на работу и пропал». В Прикамье разыскивают 58-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 07:38 2019-08-01T07:38:55+03:00

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В Горнозаводске пропал 58-летний Николай Анишин. В понедельник, 29 июля, мужчина вышел из дома на работу, но так там и не появился.

До сих пор местонахождение мужчины неизвестно. Сообщается, что у пропавшего больное сердце.

Приметы пропавшего: рост 186 сантиметров, седые волосы, коротка стрижка, карие глаза. Был одет в ветровку синего цвета, джинсы и чёрные кроссовки.

Особые приметы: сутулится, кардиостимулятор на сердце.

Волонтеры собирают людей на поиски 58-летнего Николая Анишина. Сбор состоится 1 августа Горнозаводск улица Гипроцемента д.9 у здания Горгаза.

Время сбора: 10:00 .

Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просьба позвонить в полицию по номеру 02 (102 с мобильного) или волонтерам поискового отряда «Регион59» по телефону 89223141112.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае пропал 34-летний мужчина с татуировками.

ИСТОЧНИК KP.RU