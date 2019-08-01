Пермячка продавала поддельные презервативы через интернет

СЕГОДНЯ 06:25 2019-08-01T06:25:46+03:00

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В Перми осудят местную жительницу за продажу контрафактных контрацептивов. Следователи выяснили, что пермячка опубликовала на сайте «Avito» объявление о продаже презервативов известной марки.

Покупателей было много. Таким образом, женщина заработала около 1, 4 миллиона рублей. Однако результаты экспертизы показали, что контрацептивы могут нанести вред здоровью граждан и не являются презервативами той марки, под которой продавались.

Уголовное дело в отношении пермячки передали в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы пписали о том, что в Перми осудят семерых мошенников, обманувших 208 человек. В Перми 7 членов преступной группы предстанут перед судом. Мошенники орудовали на территории Пермского края в течение 2 лет. За это время им удалось провести 208 человек и нанести ущерб на сумму 1, 5 миллиона рубелей.

ИСТОЧНИК KP.RU