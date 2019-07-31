2019-07-31T17:27:46+03:00
Происшествия

Минздрав: при взрыве на Пермском пороховом заводе пострадали два человека

Они находятся в тяжелом состоянии
Елена КОНОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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31 июля на Пермском пороховом заводе произошел взрыв. Как сообщает пресс-служба Минздрава края, в ЧП пострадали два человека, а не пять, как было озвучено ранее.

- Они находятся в тяжелом состоянии, - добавили в ведомстве.

Напомним, сейчас на заводе создана комиссия, которая разбирается, что случилось на предприятии. Подробности ЧП сообщили в Министерстве территориальной безопасности.

- На Пермском пороховом заводе произошел производственный инцидент - хлопок без последующего горения, - сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности. - Пострадали три человека, из них двое госпитализированы. Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, угроза населению отсутствует. На месте работают оперативные службы, устанавливаются причины инцидента.

Уточним, что еще в прошлом году на этом заводе произошел взрыв, при котором погибли три человека. Один скончался на месте, еще двое - в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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