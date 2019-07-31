2019-07-31T15:24:16+03:00
Общество

В Перми изменится маршрут автобуса №22 и №48

Изменения вступят в силу 1 августа
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми с 1 августа изменится маршрут нескольких автобусов. Так, автобус №48 «Чусовской водозабор – Автопарк» будет следовать через микрорайон Камский с заездом в микрорайон Кислотные дачи.

Маршрут изменили, чтобы компенсировать движение автобуса №22 «микрорайон Васильевка – микрорайон Камский», на котором ООО «Транзит» отказался от дальнейшей работы.

Также с автобусного маршрута №48 можно будет совершить бесплатную пересадку на автобус №23 «деревня Голованово – НПО «Искра».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с 1 августа изменится расписание нескольких автобусных маршрутов. С 1 августа 8 пермских автобусных маршрутов будут ходить по новому расписанию. Изменения коснутся автобусов №8, №15, №36, №50, №64, №65, №67 и №74. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, корректировать расписание стали по просьбам пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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