В Прикамье сотрудники полиции спасли из запертой квартиры пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-31T14:55:08+03:00

Женщина находилась дома одна и не могла пошевелиться от боли

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- Хочется сказать спасибо сотрудникам полиции Николаю Богадину и Олегу Чунихину за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, за отзывчивость, доброжелательность и внимание к проблемам граждан, - отметила дочь пенсионерки, которой помогли участковые уполномоченные отдела МВД России по Пермскому району.

81-летней пенсионерке стало плохо в квартире в селе Култаево. Она смогла позвонить дочери и сообщить о своем состоянии. Приехав к матери, женщина не смогла попасть внутрь - дверь была заперта изнутри.

На помощь пришли старший лейтенант полиции Николай Богадин и младший лейтенант полиции Олег Чунихин. Полицейские проникли в квартиру через окно. Проникнув внутрь, сотрудники полиции открыли дверь и пустили врачей к пенсионерке.

Благодаря своевременному вмешательству в ситуацию стражей порядка престарелой женщине вовремя удалось оказать экстренную медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU