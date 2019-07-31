2019-07-31T14:55:08+03:00
Общество

В Прикамье сотрудники полиции спасли из запертой квартиры пенсионерку

Женщина находилась дома одна и не могла пошевелиться от боли
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

- Хочется сказать спасибо сотрудникам полиции Николаю Богадину и Олегу Чунихину за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, за отзывчивость, доброжелательность и внимание к проблемам граждан, - отметила дочь пенсионерки, которой помогли участковые уполномоченные отдела МВД России по Пермскому району.

81-летней пенсионерке стало плохо в квартире в селе Култаево. Она смогла позвонить дочери и сообщить о своем состоянии. Приехав к матери, женщина не смогла попасть внутрь - дверь была заперта изнутри.

На помощь пришли старший лейтенант полиции Николай Богадин и младший лейтенант полиции Олег Чунихин. Полицейские проникли в квартиру через окно. Проникнув внутрь, сотрудники полиции открыли дверь и пустили врачей к пенсионерке.

Благодаря своевременному вмешательству в ситуацию стражей порядка престарелой женщине вовремя удалось оказать экстренную медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми изменится маршрут автобуса №22 и №48
«БКС Брокер»: фондовый рынок стал выгоднее вкладов и недвижимости
В Перми 30 гектаров обработали от борщевика
Команды из Прикамья вышли в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
1 августа в Перми откроется движение по четной стороне Комсомольского проспекта
В Прикамье рабочий выгружал лес и убил коллегу
Пермяки могут подарить школьные канцтовары детям из нуждающихся семей
В Пермь привезут картины Левитана, Айвазовского, Шишкина и Кончаловского
В Перми осудят семерых мошенников, обманувших 208 человек
В Прикамье полицейские задержали молодых людей за избиение пенсионера
В Пермском аэропорту появится второй магазин Duty Free
В Пермском крае судебный пристав помог мужчине, у которого начался приступ эпилепсии
В Перми мужчина угнал машину, чтобы доехать до дома
В Перми закрыли опасный детский сад
В Прикамье мужчина случайно утопил знакомого по пути на рыбалку
«Газель всмятку». В Перми из-за страшной аварии образовалась огромная пробка
В Перми с 1 августа изменится расписание нескольких автобусных маршрутов
В Прикамье ищут новую семью малышу, которому родители проломили голову
«Паста, пельмени и сыр». В Перми пройдет гастрономический фестиваль
Как преобразился дома бродячий кот, который сломал лапку и был никому не нужен