«БКС Брокер»: фондовый рынок стал выгоднее вкладов и недвижимости

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-31T14:37:19+03:00

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Акции и облигации уже несколько лет показывают доходность выше, чем традиционные для россиян финансовые инструменты, такие, как депозиты или аренда недвижимости, рассказали в «БКС Брокер». Частные инвесторы сегодня уже рассматривают фондовый рынок не как площадку для рискованных спекуляций, а как возможность получить достойный уровень дохода без высоких рисков.

Облигации по своей сути – это долговые расписки крупных компаний, а инвестор, их купивший - как бы кредитор бизнеса. Облигации сегодня стали выгодной альтернативой депозитам – доход от них на несколько процентов выше ставок по банковским вкладам. При этом условия инвестирования в бумаги куда гибче: облигации могут быть проданы без потери накопленных процентов в любой момент до истечения их срока. Так, есть инвесторы, которые временно пристраивают в бумаги свободный капитал с хорошей доходностью и минимальным риском.

- Стоит выделить облигации крупных банков - нередко банки дают доходность по своим облигациям выше, чем по своим же депозитам. Разница может доходить вплоть до 1,5% на годовом отрезке, – рассказал Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер». К слову, в последние годы ФГ БКС лидирует по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

Другой инструмент, который эксперты «БКС Брокер» рекомендуют на длинные дистанции как альтернативу недвижимости – акции. Эти бумаги дают право на долю в компании, а прибыль владельцы акций получают либо через дивиденды, либо через рост стоимости акций. Причем рентабельность крупного бизнеса измеряется двузначными цифрами, в отличии от рентного дохода от недвижимости, который редко превышает 6% на долгосрочном горизонте.

ИСТОЧНИК KP.RU