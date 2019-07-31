2019-07-31T14:22:06+03:00
Общество

Команды из Прикамья вышли в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

За первое место ребята сразятся в сентябре в Казани
Лилия Абибулаева
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Фото с сайта Правительства ПрикамьяФото с сайта Правительства Прикамья
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В финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» прошли 11 команд из Пермского края. Командами-победителями от Пермского края стали: в направлении «Образование и наука» – «Нужная цифра», Developers, Automata; в направлении «ЖКХ и городская среда» – Genesis, «Умные счётчики», $team['name']; в направлении «Транспортная логистика» – «Команда», BCR, «Новая надежда»; в направлении «Здравоохранение» – Immortal Venture, Digit Drive. Победители региональных этапов, смогут получить гранты размере 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов от Фонда содействия инновациям, а лучшие команды, проявившие себя в финале, будут приглашены на специальную акселерационную программу.

В Казани, где пройдет финальные этап, встретятся 40 команд из разных регионов страны. Жюри отобрали лучших в своих регионов. На конкурс заявилось порядка 66,5 тысяч человек из всех регионов России. Основная цель конкурса поиск новых кадров для цифровой экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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