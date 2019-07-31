1 августа в Перми откроется движение по четной стороне Комсомольского проспекта
На перекрестке улицы Революции с четной стороной Комсомольского проспекта проложены коммуникации, устроены новые трамвайные пути, уложены бордюрные камни, завершается укладка асфальта.
- В течение сегодняшнего дня все оставшиеся работы будут завершены, и с 6 часов 1 августа движение на четной стороне перекрестка будет открыто, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».
На участке улицы Революции от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта в границах тротуара и газонов ведутся работы по переустройству сетей связи, наружного освещения и светофоров.
Напомним, в рамках реконструкции улицы Революции на участке от рынка до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону и обустроены трамвайные пути. А также здесь создадут остановки для трамваев и автобусов, маршруты которых пройдут от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской.
ИСТОЧНИК KP.RU