В Прикамье рабочий выгружал лес и убил коллегу
В Пермском крае осудят 43-летнего жителя Юсьвенского района за причинение смерти по неосторожности. Бригада рабочих из трех человек валила лес в Юсьвенском районе. В процессе валки произошел несчастный случай - погиб один из рабочих.
Следователи установили, что в смерти коллеги виновен 43-летний местный житель, так как он обладая необходимым опытом, не проконтролировал отсутствие в 50-ти метровой зоне посторонних людей, начал валку ели. Дерево упало на рабочего, который обрубал сучья.
Мужчина получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.
В отношении 43-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Через некоторое время он предстанет перед судом.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина случайно утопил знакомого по пути на рыбалку.
ИСТОЧНИК KP.RU