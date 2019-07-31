В Прикамье рабочий выгружал лес и убил коллегу

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-31T12:55:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае осудят 43-летнего жителя Юсьвенского района за причинение смерти по неосторожности. Бригада рабочих из трех человек валила лес в Юсьвенском районе. В процессе валки произошел несчастный случай - погиб один из рабочих.

Следователи установили, что в смерти коллеги виновен 43-летний местный житель, так как он обладая необходимым опытом, не проконтролировал отсутствие в 50-ти метровой зоне посторонних людей, начал валку ели. Дерево упало на рабочего, который обрубал сучья.

Мужчина получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

В отношении 43-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Через некоторое время он предстанет перед судом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина случайно утопил знакомого по пути на рыбалку.

ИСТОЧНИК KP.RU