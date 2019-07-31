Пермяки могут подарить школьные канцтовары детям из нуждающихся семей
В Перми вновь началась акция «Собери ребенка в школу». Любой из жителей края может помочь ребенку из нуждающейся семьи. Для этого нужно посетить один из магазинов-участников акции и купить любые канцтовары, а затем положить их в специальную корзину.
- Благодаря вам, в прошлом году более 1800 детей отправились на свой первый урок с новыми портфелями, полными школьных принадлежностей, - говорят в организации «Территория семьи». - В этом году в списках нуждающихся более 2000 детей со всего края!
Адреса магазинов, участвующих в акции:
- ул. Подлесная, 43 б
- ул. Стахановской, 54;
- ул. Г. Хасана, 98;
- ТРК Столица
- ТЦ КИТ, ул. Крупской, 29a;
- ул. Г. Хасана, 11;
- ул. Уинская, 13;
- ТЦ 7 ЧУДЕС, ул. Автозаводская, 23;
- ул. Цимлянская, 23а;
- ЦУМ, ул. Ленина, 45;
- ул. Мильчакова, 23;
- ТЦ БРАВО, ул. Светлогорская, 22а;
- пр. Парковый, 8;
- ТЦ ЗЕМЛЯНИКА, пр. Парковый, 17;
- ул. Мира, 91;
- ТЦ СТАХАНОВЕЦ, ул. Стахановская, 19/1;
- ул. Запорожская, 11;
- ТЦ 7 ПЯТНИЦ, ул. Революции, 60/1;
- ул. КИМ, 75;
ИСТОЧНИК KP.RU