2019-07-31T12:42:57+03:00
Общество

Пермяки могут подарить школьные канцтовары детям из нуждающихся семей

Акция продлится до конца августа
Елена КОНОВА
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--Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Перми вновь началась акция «Собери ребенка в школу». Любой из жителей края может помочь ребенку из нуждающейся семьи. Для этого нужно посетить один из магазинов-участников акции и купить любые канцтовары, а затем положить их в специальную корзину.

- Благодаря вам, в прошлом году более 1800 детей отправились на свой первый урок с новыми портфелями, полными школьных принадлежностей, - говорят в организации «Территория семьи». - В этом году в списках нуждающихся более 2000 детей со всего края!

Адреса магазинов, участвующих в акции:

- ул. Подлесная, 43 б

- ул. Стахановской, 54;

- ул. Г. Хасана, 98;

- ТРК Столица

- ТЦ КИТ, ул. Крупской, 29a;

- ул. Г. Хасана, 11;

- ул. Уинская, 13;

- ТЦ 7 ЧУДЕС, ул. Автозаводская, 23;

- ул. Цимлянская, 23а;

- ЦУМ, ул. Ленина, 45;

- ул. Мильчакова, 23;

- ТЦ БРАВО, ул. Светлогорская, 22а;

- пр. Парковый, 8;

- ТЦ ЗЕМЛЯНИКА, пр. Парковый, 17;

- ул. Мира, 91;

- ТЦ СТАХАНОВЕЦ, ул. Стахановская, 19/1;

- ул. Запорожская, 11;

- ТЦ 7 ПЯТНИЦ, ул. Революции, 60/1;

- ул. КИМ, 75;

ИСТОЧНИК KP.RU

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