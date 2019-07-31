2019-07-31T12:37:27+03:00
Происшествия

В Перми осудят семерых мошенников, обманувших 208 человек

Они нанесли ущерб на общую сумму более 1,5 миллиона рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Перми 7 членов преступной группы предстанут перед судом. Мошенники орудовали на территории Пермского края в течение 2 лет. За это время им удалось провести 208 человек и нанести ущерб на сумму 1, 5 миллиона рубелей.

По версии следствия, злоумышленники осуществляли сбор документов граждан для заполнения и рассылки заявок на получение кредитов в различных банках. Также мошенники якобы оказывали консультационные услуги по вопросам кредитования, за которые брали деньги.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали банду мошенников. В Перми сотрудники полиции задержали 10 местных жителей по подозрению в мошенничестве. Полицейские выяснили, что пермяки, представляясь сотрудниками газовой службы, продавали ненужное жителям оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми изменится маршрут автобуса №22 и №48
В Прикамье сотрудники полиции спасли из запертой квартиры пенсионерку
«БКС Брокер»: фондовый рынок стал выгоднее вкладов и недвижимости
В Перми 30 гектаров обработали от борщевика
Команды из Прикамья вышли в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
1 августа в Перми откроется движение по четной стороне Комсомольского проспекта
В Прикамье рабочий выгружал лес и убил коллегу
Пермяки могут подарить школьные канцтовары детям из нуждающихся семей
В Пермь привезут картины Левитана, Айвазовского, Шишкина и Кончаловского
В Прикамье полицейские задержали молодых людей за избиение пенсионера
В Пермском аэропорту появится второй магазин Duty Free
В Пермском крае судебный пристав помог мужчине, у которого начался приступ эпилепсии
В Перми мужчина угнал машину, чтобы доехать до дома
В Перми закрыли опасный детский сад
В Прикамье мужчина случайно утопил знакомого по пути на рыбалку
«Газель всмятку». В Перми из-за страшной аварии образовалась огромная пробка
В Перми с 1 августа изменится расписание нескольких автобусных маршрутов
В Прикамье ищут новую семью малышу, которому родители проломили голову
«Паста, пельмени и сыр». В Перми пройдет гастрономический фестиваль
Как преобразился дома бродячий кот, который сломал лапку и был никому не нужен