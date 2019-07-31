В Перми осудят семерых мошенников, обманувших 208 человек
В Перми 7 членов преступной группы предстанут перед судом. Мошенники орудовали на территории Пермского края в течение 2 лет. За это время им удалось провести 208 человек и нанести ущерб на сумму 1, 5 миллиона рубелей.
По версии следствия, злоумышленники осуществляли сбор документов граждан для заполнения и рассылки заявок на получение кредитов в различных банках. Также мошенники якобы оказывали консультационные услуги по вопросам кредитования, за которые брали деньги.
После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали банду мошенников. В Перми сотрудники полиции задержали 10 местных жителей по подозрению в мошенничестве. Полицейские выяснили, что пермяки, представляясь сотрудниками газовой службы, продавали ненужное жителям оборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU