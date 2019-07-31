2019-07-31T11:50:04+03:00
Происшествия

В Прикамье полицейские задержали молодых людей за избиение пенсионера

Четыре парня напали на 61-летнего мужчину
Лилия Абибулаева
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--Фото: Мария ЛЕНЦ
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Инцидент произошел в селе Курашим Пермского района. Пятеро знакомых в состоянии алкогольного опьянения находились на улице рядом с одним из магазинов села. Один из компании - 61-летний мужчина - захотел уехать, но остальным эта идея не понравилась. Между мужчинами завязалась ссора, переросшая в драку, в результате которой потерпевшему причинены серьезные увечья.

В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в больницу.

Стражам порядка удалось задержать злоумышленников по горячим следам.

Между мужчинами завязалась ссора, переросшая в драку, в результате которой потерпевшему причинены серьезные увечья.

В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ищут новую семью малышу, которому родители проломили голову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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