2019-07-31T11:16:36+03:00
Общество

В Пермском крае судебный пристав помог мужчине, у которого начался приступ эпилепсии

Сотрудник ФССП оказал больному первую помощь
Лилия Абибулаева
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Фото: УФССП по Пермскому краюФото: УФССП по Пермскому краю
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В Кизеле судебный пристав спас жизнь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии. ЧП произошло в Кизеловском суде. Судебный пристав Александр Южаков проводил осмотр помещений суда и заметил, что одному из посетителей стало плохо.

Сотрудник ФССП кинулся на помощь больному. У мужчины началась эпилепсия. Пристав оказал мужчине первую помощь и дождался медиков.

Врачи поблагодарили сотрудника ФССП за грамотные, четкие и решительные действия и сопроводили больного в медицинское учреждение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полицейский спас из огня 8-летнего мальчика. Утром в поселке Уральский загорелась одна из комнат, находящихся на четвертом этаже общежития. Густой едкий дым валил из окон. В это время участковый уполномоченный отдела МВД России по Нытвенскому району Михаил Выломов как раз шел на службу. Заметив пожар, он быстро побежал туда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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