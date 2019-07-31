СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-31T11:00:57+03:00

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Иномарка с разбитым боковым стеклом показалась подозрительной сотрудникам Госавтоинспекции. Когда машину остановили, оказалось, что водитель пьян, а «Вольво 740» ему не принадлежит.

Сотрудники полиции выяснили, что житель Бардымского района угнал машину, припаркованную на улице Петропавловской в Перми, чтобы доехать до дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/723246" frameborder="0"></iframe> В Перми мужчина угнал машину, чтобы доехать до дома.

Автомобиль вернули законному владельцу. Мужчина полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Во время предварительного расследования он находился под стражей.

Суд приговорил злоумышленника к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима. Решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье приставы арестовали 12 машин «Яндекс.Такси». Таксопарк одной из самых популярных служб такси может уменьшиться на 12 машин. Судебные приставы арестовали транспортные средства из-за долга в размере 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU