2019-07-31T10:09:44+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина случайно утопил знакомого по пути на рыбалку

Они провалились в реку с сильным течением
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кудымкаре осудят местного жителя за непредумышленное убийство знакомого. Несчастный случай произошел в апреле 2019 года, когда обвиняемый вместе с друзьями отправилсь на рыбалку.

На реке Иньва в Юсьвенском районе еще стоял лед, поэтому компания поехала на мотобуксировщике с прикрепленными к нему двумя санями волокушами. Обвиняемый находился за рулем мотобуксировщика. По версии следствия, мужчина должен был и мог предвидеть, что в весенний период толщина льда не достаточна для передвижения по нему мотобуксировщика с двумя санями волокушами и пассажирами.

Компания выехала на лед и провалилась в реку с сильным течением. При помощи очевидцев происшествия обвиняемый и один из его знакомых смогли выбраться на лед, а 54-летний потерпевший утонул вместе с мотобуксировщиком и санями волокушами.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В ближайшее время жителя Кудымкара осудят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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