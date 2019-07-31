2019-07-31T09:08:22+03:00
Происшествия

В Прикамье ищут новую семью малышу, которому родители проломили голову

Мальчику было на тот момент всего 8 месяцев
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ужасное событие произошло в Кунгуре в декабре 2018 года - молодая мать и ее муж проломили череп 8-месячному сыну. Отец ребенка с силой швырнул малыша на диван. Мальчику пришлось делать шунтирование головы.

В мае 2019 года Кунгурский городской ограничил нерадивую мать в родительских правах в отношении своего сына и дочери. Как сообщает издание «Вкурсе.ру», с 19 марта малыш находится в краевом центре помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Сейчас мальчику ищут новую семью.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячку, над сыном которой издевался сожитель, осудили. В Перми осудили 23-летнюю девушку. Парень пермячки в марте этого года избил ее полуторагодовалого сына. Ночью 10 марта жительница одного из домов по улице Революции не могла уснуть. Вдруг она услышала громкий плач ребенка. Женщина испугалась и вызвала полицию. Как оказалось, в соседней квартире, которую снимала девушка с маленьким сыном, чуть не произошла трагедия. Сожитель пермячки избил мальчика, а затем выгнал его одного в морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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