В гипермаркете «Семья» в Перми мужчина получил электротравму

СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-31T08:03:12+03:00

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ЧП в крупнейшем торговом центре Перми произошло 30 июля в 8:53. По сообщению источника близкого к ситуации, 54-летний мужчина получил электротравму.

Известно, что пострадавший работал электриком. Он осматривал электрощит, когда произошло короткое замыкание, и мужчина получил травмы. С ожогом кисти пострадавшего отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина косил газон и погиб от удара током. Трагедия произошла в субботу, 20 июля, в Орджоникидзевском районе Перми. В микрорайоне Гайва на улице Ильинский тракт погиб 67-летний мужчина. Источник близкий к ситуации сообщил, что мужчина погиб от удара током от газонокосилки. Спасти его не удалось. - Мужчина получил сильную электротравму и погиб до приезда бригады «Скорой помощи», - сообщили в пресс-службе «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU