Житель Прикамье до смерти избил жену за то, что она не заботилась о детях

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-31T07:46:24+03:00

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В Пермском крае осудят жителя Кудымкарского района за непредумышленное убийство жены. Мужчина считал, что супруга не выполняет родительские обязанности, не заботится о детях.

Обвиняемый систематически избивал и оскорблял женщину. Мужчине не нравилось, что женщина пьет и не думает о трех несовершеннолетних детях.

Однажды ночью женщина в очередной раз пришла домой пьяная. Мужчина разозлился и начал избивать супругу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали от том, что в Прикамье мужчина убил знакомого и спрятал тело в овощной яме. В Пермском крае арестовали по подозрению в убийстве жителя Юрлинского района. Как удалось установить следователям, 40-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому.

ИСТОЧНИК KP.RU