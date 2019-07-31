В Перми из поликлиники сбежал 10-летний мальчик

СЕГОДНЯ 06:52 2019-07-31T07:03:07+03:00

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ЧП произошло 30 июля около 22:00 в Орджоникидзевском районе. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник близкий к ситуации, мальчик пришел с мамой в больницу. Ребенку нужно было поставить прививку. Испугавшись прививки, малыш выбежал из медицинского учреждения.

Мальчика нашли только спустя три часа. Живого и здорового его передали матери.

Напомним, ранее мы писали о том, что 15-летняя девочка сбежала от отца из Евпатории в Пермь.В отдел полиции Республики Крым обратился 35-летний житель Пермского края. Мужчина сообщил, что его 15-летняя дочь пропала. Отец с дочерью сами из Перми, но какое-то время жили в Евпатории. Девочка решила вернуться домой. Школьница позвонила отцу, сказала, что едет в Пермь. Девочка сама купила билет на поезд до родного города.

ИСТОЧНИК KP.RU