В Прикамье у работающих пенсионеров увеличатся пенсии

СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-31T06:42:35+03:00

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С 1 августа доход работающих пенсионеров увеличится. В Пермском крае страховые пенсии получают 728 тысяч человек, из работают - 143 тысячи. Как пояснили в Министерстве социального развития Пермского края, с 1 августа увеличение пенсии произойдет у 187,4 тыс. пенсионеров, которые продолжают работать или уже оставили работу и имеют неучтённые пенсионные коэффициенты.

Работающему пенсионеру за каждый год работы начисляются дополнительные баллы, которые учитываются при перерасчете.

На сегодняшний день стоимость одного балла равна 87,24 рубля. При этом максимальная прибавка для пенсионеров варьируется от 214,23 до 261,72 рубля.

Напоним, ранее мы писали о том, что в Перми начали выдавать льготные транспортные карты с изображением медведя. Расплачиваться за проезд в автобусах и трамваях льготники смогут и при помощи карточки «МИР»

ИСТОЧНИК KP.RU