2019-07-31T06:42:35+03:00
Общество

В Прикамье у работающих пенсионеров увеличатся пенсии

Это произойдет с 1 августа
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
Изменить размер текста:

С 1 августа доход работающих пенсионеров увеличится. В Пермском крае страховые пенсии получают 728 тысяч человек, из работают - 143 тысячи. Как пояснили в Министерстве социального развития Пермского края, с 1 августа увеличение пенсии произойдет у 187,4 тыс. пенсионеров, которые продолжают работать или уже оставили работу и имеют неучтённые пенсионные коэффициенты.

Работающему пенсионеру за каждый год работы начисляются дополнительные баллы, которые учитываются при перерасчете.

На сегодняшний день стоимость одного балла равна 87,24 рубля. При этом максимальная прибавка для пенсионеров варьируется от 214,23 до 261,72 рубля.

Напоним, ранее мы писали о том, что в Перми начали выдавать льготные транспортные карты с изображением медведя. Расплачиваться за проезд в автобусах и трамваях льготники смогут и при помощи карточки «МИР»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми мужчина угнал машину, чтобы доехать до дома
В Перми закрыли опасный детский сад
В Прикамье мужчина случайно утопил знакомого по пути на рыбалку
«Газель всмятку». В Перми из-за страшной аварии образовалась огромная пробка
В Перми с 1 августа изменится расписание нескольких автобусных маршрутов
В Прикамье ищут новую семью малышу, которому родители проломили голову
«Паста, пельмени и сыр». В Перми пройдет гастрономический фестиваль
Как преобразился дома бродячий кот, который сломал лапку и был никому не нужен
В гипермаркете «Семья» в Перми мужчина получил электротравму
Житель Прикамье до смерти избил жену за то, что она не заботилась о детях
В Пермском крае подросток отправится в колонию за распространение наркотиков
В Перми из поликлиники сбежал 10-летний мальчик
В Прикамье мужчина убил знакомого и спрятал тело в овощной яме
В Прикамье нашли погибшим 57-летнего мужчину, который пропал еще в мае
"Как горох". Пользователи сети поразились размерами града, который выпал в Перми
"Избил и выгнал на балкон в морозы". Пермячку, над сыном которой издевался сожитель, осудили
Слушания по строительству еврейского центра в Перми назначены на август
В Перми на год перекроют движение на участке по улице Трамвайной
В центре Перми появятся люки с элементами звериного стиля
В Перми пройдет единственный в России инклюзивный забег «Дух леса»
В Прикамье мужчина насмерть забил друга металлическим бруском
«С 1 августа старые проездные не принимаем!» В Перми начали выдавать льготные транспортные карты с изображением медведя
«Они «покраснеют» к 7 ноября». Как и автобусы, пермские трамваи станут красно-белыми
В Перми из-за субботнего ливня размыло склон дамбы
Родителей двух малышей, которые одни бродили возле дороги в Перми, нашли
В ДТП с автобусом в Перми пострадали две женщины
Финалист «Театрального Приволжья» из Прикамья победил на II Фестивале молодежных театров