В Прикамье мужчина убил знакомого и спрятал тело в овощной яме

СЕГОДНЯ 06:25 2019-07-31T06:25:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае арестовали по подозрению в убийстве жителя Юрлинского района. Как удалось установить следователям, 40-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому.

Друзья вместе выпивале. Внезапно между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник стал избивать хозяина дома. Он нанес потерпевшему множественные удары ножом по телу. Когда друг перестал подавать признаки жизни, мужчина решил спрятать тело в овощной яме, где его обнаружили только спустя две недели.

Обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина насмерть забил друга металлическим бруском. 50-летнего жителя Пермского края осудят за убийство знакомого. ЧП произошло в Краснокамске в июне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU