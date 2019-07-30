В Прикамье нашли погибшим 57-летнего мужчину, который пропал еще в мае
Родом он был из Верещагинского района
-Фото: архив "КП"
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В Прикамье найден погибшим 47-летний Алексей Б. Напомним, мужчина был родом из деревни Поповка Верещагинского района. Он пропал еще в мае - ушел из дома и не вернулся. Мужчину разыскивали сотрудники полиции, волонтеры поисковых отрядов. Они расклеивали листовки, писали посты в социальных сетях. К сожалению, Алексея Б. нашли погибшим.
- Соболезнования родным и близким, - написали в группе поискового отряда "Регион 59". - Просьба снять репосты.
При каких обстоятельствах погиб житель Верещагинского района - не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU