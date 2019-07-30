"Как горох". Пользователи сети поразились размерами града, который выпал в Перми

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-30T19:14:50+03:00

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Во вторник, 30 июля, в Перми сохраняется плохая погода. Дожди шли в городе практически весь день. А в некоторых микрорайонах, как выяснилось, прошел еще и сильный град. Жители Паркового поделились в соцсетях фотографиями и видео града.

- Он просто размером с горох, вот это да, - комментируют жители Перми.

Кстати, погода на этой неделе вряд ли улучшится. Как сообщают синоптики, в ближайшие дни в Перми будет пасмурно, ожидаются дожди и сильный ветер.

Отметим, что в этом году лето вообще не радует жителей Пермского края хорошей погодой. Жаркие дни стояли в мае, когда температура воздуха поднималась до +30 градусов. В июне и июле, как признают синоптики, температура воздуха зафиксирована ниже нормы на несколько градусов. В ближайшее время станет известно, какая погода будет в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU