"Избил и выгнал на балкон в морозы". Пермячку, над сыном которой издевался сожитель, осудили

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-30T18:06:01+03:00

Павел, который и выгнал ребенка на мороз, в суде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следствие установило, что девушка и сама била ребенка

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В Перми осудили 23-летнюю девушку. Парень пермячки в марте этого года избил ее полуторагодовалого сына.

Ночью 10 марта жительница одного из домов по улице Революции не могла уснуть. Вдруг она услышала громкий плач ребенка. Женщина испугалась и вызвала полицию. Как оказалось, в соседней квартире, которую снимала девушка с маленьким сыном, чуть не произошла трагедия. Сожитель пермячки избил мальчика, а затем выгнал его одного в морозы.

- После этого молодой человек уснул на кухне, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Прибывшие сотрудники полиции спасли малыша. Как выяснилось, ранее мать мальчика также недобросовестно выполняла свои обязанности родителя - бросала его дома одного, била.

В ее отношении возбудили уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Суд приговорил пермячку к 1 году ограничения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU