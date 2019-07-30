2019-07-30T16:28:03+03:00
Общество

Слушания по строительству еврейского центра в Перми назначены на август

Его планируют возвести на улице Энгельса
Андрей МАТЛИН
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Эскиз будущего центра. Фото: страница "Еврейский общинный центр г. Перми" ВКонтактеЭскиз будущего центра. Фото: страница "Еврейский общинный центр г. Перми" ВКонтакте
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В Перми пройдут публичные слушания, касающиеся строительства еврейского центра. Как сообщает издание «Business Class», на них предстоит обсудить вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Энгельса, 25 под «объект благотворительного назначения религиозных организаций». С заявлением на комиссию по землепользованию и застройке Перми вышла Иудейская религиозная организация «Еврейская община Перми». На участке планируется возвести здание для еврейского центра.

Слушания пройдут 12 августа во Дворце культуры железнодорожников на улице Локомотивной,1, начнутся они в 18.00.

Подобные слушания собрались провести еще в 2018 году, но тогда религиозная община отозвала свое заявление. Тогда жители района собирали подписи против возведения объекта и за сохранение сквера имени Пономарева, на месте которого планируется строительство, напоминает «Business Class».

ИСТОЧНИК KP.RU

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